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Antalya’da trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 18:09 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Gültepe kavşağında meydana geldi.

Antalya’da trafik kazası: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Gültepe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gültepe kavşağında tali yoldan D-400 Karayoluna çıkmakta olan Leyla M.’nin kullandığı AA 693 FL plakalı otomobil ile Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet B.’nin kullandığı 07 S 9641 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobillerden birisi refüje çıkarken diğer otomobil yon kenarındaki çitleri yıkarak ekili tarlaya girdi. Kazada, otomobil sürücülerinin yanısıra otomobillerde yolcu olarak bulunan Enes A. ve Önder G. yaralandı.
Manavgat’taki çeşitli özel hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Antalya’da trafik kazası: 4 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 4 yaralı

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