Antalya’da üniversite yerleşkesinde şüpheli ölüm

Antalya’da 19 yaşındaki genç, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki bir bankta ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay saat 21.30 sırasında Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde meydana geldi. 19 yaşındaki Can Mutlu’nun fakülte önündeki bankta hareketsiz şekilde durduğunu gören görevliler durumu önce güvenliklere bildirdi. Güvenlikler ses alamadığı genç için 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mutlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Banktan zemine indirilen Can Mutlu’nun üzerinden kimliği ve bir fatura çıktı. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Can Mutlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu
Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı
Putin, dünyaya rest çekti: Bizi dinleme zamanınız geldi
ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
Eşini metresiyle yakaladı! Sokak ortasında şoke eden yüzleşme
Padişahların sırları
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Otobüs kaçıran dört küçük kafadar İstanbul'u birbirine kattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum