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Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kepez, Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde operasyon yaptı. Bu kapsamda ekipler ilk olarak Antalya merkezde 3 şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde belirledikleri adrese baskın yaptı. Operasyonda; 2,2 gram metamfetamin, 4,2 gram sentetik kannabinoid maddesi, bir av tüfeği, 2 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. (28), R.Y. (27) ile 13 suçtan toplam 34 yıl 2 ay kesilmiş cezası olan B.Y. (32) gözaltına alındı.
KEPEZ'DE 1 KİLO 80 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikinci operasyonu ise Kepez ilçesinde yaptı. Gündoğdu Mahallesi'nde bir iş yerine yapılan baskında, değeri yaklaşık 100 bin TL olan 1 kilo 80 gram kokain, 12 gram esrar, 17 ecstasy hap, uyuşturucu imalatında kullanılan 93 cam kapsül içerisinde efedrin hidroklorür, cezve, yemek kepçesi, 2 litre amonyak, 2 bikarbonat maddesi fişek, 2 hassas terazi, bir tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili T.A. (28) gözaltına alındı.
ÜÇÜNCÜ OPERASYON MANAVGAT'TA
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce yapılan takip ve değerlendirme sonucunda ise Sarılar Mahallesi'nde bir adrese baskın yapıldı. Evde yapılan aramada, 14 pakette satışa hazır 3,4 gram esrar ile paketlenmek için kurutulmaya bırakılmış 200 gram ağırlığında esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili D.İ.D. (21), E.E. (22) ve U.Ç. (22) gözaltına alındı.
Baskınlarda gözaltına alınan toplam 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltıAntalya'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltıAntalya'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

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