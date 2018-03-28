Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Operasyonda T.P. ve R.K. gözaltına alınırken, aramalarda 2 kilogram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.P, "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, 18 yaşından küçük diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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