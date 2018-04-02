Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Kızlarpınarı Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararının ardından belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda gazete kağıtlarına sarılmış 18 paket halinde 110 gram esrar, poşet içerisinde 25 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis uyuşturuculara el koyarken, olayla ilgili evde bulunan H.Ş., H.U. ve Ö.Ö.’yü gözaltına aldı.

Polis ayrıca Z.A.B. isimli şüphelinin Adana’dan Alanya’ya uyuşturucu getirdiği ve bu maddeyi burada satacağı bilgisine de ulaştı. Bunun üzerine ekipler, Tosmur Mahallesi’nde takibe aldıkları Z.A.B.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Z.A.B.’nin üst aramasında ise 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş., H.U. ve Ö. Ö. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Z.A.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.