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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 53 dakika önce

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da polis tarafından düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüpheliler, görüntü alan gazetecilere, "Çek, çek, yakışıklı olsun" diye bağırdı.

Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Serik ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda T.T., S.Y., S.K., M.A., M.O., M.K., A.K., İ.T., D.K., N.D.K., M.U. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda, 2 kilo 123 gram esrar, 5 gramlık paketler halinde 9 paket eroin, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tüfek, 7 tüfek fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 28 bin 870 lira ele geçirildi.

İfadelerinin ardından sağlık kontrolü için Sema Yazar Polikliniği'ne getirilen şüphelilerden bazıları, görüntü alan gazetecilere, "Çek, çek, yakışıklı olsun" diye bağırdı. Geniş güvenlik önlemleri altında araçlara alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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