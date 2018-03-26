Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri 50 yaşındaki B.P.’nin Zeytinköy bölgesinden temin ettiği uyuşturucu maddeleri Kemer ilçesinde satacağı bilgisine ulaştı. Takibe alınan B.P. Kemer’in Göynük Mahallesinde yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet kubar esrar sarılı sigara ile 2 parça halinde gazete kağıdına sarılı ve satışa hazır vaziyette 35 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. B.P.’nin evinde Uyuşturucu Madde Arama Köpeği ile birlikte yapılan aramada ise satışa hazır vaziyette hazırlanmış 473 gram kubar esrar, 12 adet ecstasy hap ve 24 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli B.P. ile aynı evde yaşayan şüpheli R.G. ile S.S. de gözaltına alındı.
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