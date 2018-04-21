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Antalya’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 15:50 | Son Güncelleme

Antalya’da bir araçta yapılan aramada 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Antalya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’da bir araçta yapılan aramada 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta narkotik köpeğiyle arama yaptı. Yapılan aramada özel bölmeye saklanmış vaziyette 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan K.S. ile K.A gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Antalya’da uyuşturucu operasyonu

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