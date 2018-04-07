Antalya'da uyuşturucuya 11 tutuklama

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarmanın sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. 'Torbacı' tabir edilen satıcıları teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelilerin adreslerine 4 gün önce baskın düzenledi. Baskında 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 90 gram esrar, 7 gram kenevir tohumu, 18 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat, ruhsatsız av tüfeğiyle tabanca ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrolle bırakılırken, 11 kişi ise tutuklandı.