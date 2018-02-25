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Antalya’da yayla evinde 2 kişinin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 23:25 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Varsak Yaylası’nda bir evde iki erkek cesedi bulundu.

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Varsak Yaylası’nda bir evde iki erkek cesedi bulundu. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede iki kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.
Olay, bugün akşam saatlerinde Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Varsak Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da oturan ve yaylada yaptırdıkları yazlık evi kontrol için Korkuteli ilçesine bağlı Varsak Yaylası’na giden Adem Düzen (37) ve Yasin Şahin’den (36) bugün sabahtan akşama kadar haber alamayan yakınları yaylaya gitti. Eve vardıklarında iki kişinin hareketsiz halde yattığını gören yakınları sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adem Düzen ve Yasin Şahin’in cenazeleri kesin ölüm sebeplerinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

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