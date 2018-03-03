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Antalya’da yüksek dozda uyuşturucudan ölüm iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 23:16 | Son Güncelleme

Antalya’da bir kişi evinde ölü bulundu.

Antalya’da bir kişi evinde ölü bulundu. Şahsın yüksek dozda uyuşturucudan ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 182. Sokak’taki bir apartmanda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Ailesiyle beraber yaşayan Nezir B. (31) uzun süre odasından çıkmayınca şüphelenen yakınları odaya girdiklerinde Nezir B.’yi kolunda enjektörle yerde hareketsiz yatarken buldu. Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde ve çevrede geniş çaplı inceleme yapan polis, apartmanın giriş kapısına yakın bir noktada kanlı bir enjektör daha buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Nezir B.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yüksek dozda uyuşturucudan öldüğü tahmin edilen Nezir B.’nin kesin ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak.

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