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Antalya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 00:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Antalya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinden Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesine giden Nevzat Demirtaş yönetimindeki 07 MRF 88 plakalı servis otobüsü, Metin Kasapoğlu Caddesi'nde aynı yönde seyreden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 07 DJR 92 ile 07 GK 306 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlar refüje çıktı. Kazada, otobüsteki 4 otel çalışanı, otomobil sürücüleri ve 07 DJR 92 plakalı otomobildeki bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin yardıma koştuğu yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de destek istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.
Kaza nedeniyle Metin Kasapoğlu Caddesi uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kullanılmaz hale gelen araçların çekiciyle kaldırılmasından sonra itfaiye ekipleri caddede yıkama yaptı. Polis ekipleri olası bir kazaya karşı yolda güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasından sonra cadde yeniden trafiğe açıldı. Kazada yara almadan kurtulan otobüs şoförü Nevzat Demirtaş, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Antalya'da zincirleme kaza: 7 yaralıAntalya'da zincirleme kaza: 7 yaralıAntalya'da zincirleme kaza: 7 yaralıAntalya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

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