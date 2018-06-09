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Antalya'daki kazada ölen 3 mühendis ve bebeğin cenazeleri alındı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 17:50 | Son Güncelleme

NİŞANLILARIN CENAZELERE AYNI ARACA KONULDU Antalya'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan'ın cenazeleri aileleri tarafından Korkuteli Devlet Hastanesi morgundan alındı.

NİŞANLILARIN CENAZELERE AYNI ARACA KONULDU Antalya'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan'ın cenazeleri aileleri tarafından Korkuteli Devlet Hastanesi morgundan alındı. Sabah saatlerinde hastaneye gelen Çalışkan ve Tek'in ailelerinin aldığı cenazeler Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına konuldu. TABUTA KIRMIZI DUVAK ÖRTÜLDÜ İlk olarak Serap Tek'in cenazesi ailesinin oturduğu Bozova Mahallesi'ne getirildi. Serap Tek'in tabutunun üzerine kırmızı gelin duvağı örtüldü. Öğle vakti Bozova Mahalle Camii'nde kılınan namazın ardından Serap Tek'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Kaymakam Erol Tanrıkulu ve yakalaşık bin kişi katıldı. Buradaki törenin ardından Okan Haluk Çalışkan'ın cenazesi nakil aracıyla Antalya'ya gönderildi. Okan Haluk Çalışkan'ın cenazesinin yarın Erzincan'ın Tercan ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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