Antalya'daki kazada ölen 3 mühendis ve bebeğin cenazeleri alındı (4)

AYNI TABUTTA TAŞINDILAR, AYNI MEZARDA TOPRAĞA VERİLDİLER Antalya'daki kazada yaşamını yitiren ziraat mühendisi Ezgi Görkem Şahin ve sezaryenle alınan erkek bebeğinin cenazeleri, aynı tabutta toprağa verileceği Uncalı Mezarlığı'na getirildi. Anne ve bebeği için burada ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Murat Ulucan, Ezgi Görkem Şahin'in eşi Emrah Şahin, çiftin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. EŞİNİN VE BEBEĞİNİN ÖLDÜĞÜNE ZOR İKNA EDİLDİ Cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Ezgi Görkem Şahin'in annesi Hayal Ateş, "Kızım kalk ordan uyuma" diye feryat ederken, eşi Emrah Şahin ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Emrah Şahin'in, uzun süre eşinin ve bebeğinin öldüğüne inanmadığı, ailesinin zor ikna ederek cenazeye getirdiği kaydedildi. Kılınan cenaze namazının ardından üzerine başörtüsü koyulan aynı tabutta taşınan Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazeleri ayrı kefenlere sarılarak, aynı mezarda toprağa verildi. İKİSİ DE ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞ Ziraat mühendisi Ezgi Görkem Şahin ve jeoloji mühendisi eşi Emrah Şahin'in Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde birlikte okuduğu belirtildi. Üniversitede birbirine aşık olan ve mezun olduktan sonra evlenen Şahin çiftinin daha önce de bir bebeklerini kaybettiği öğrenildi. Yakınlarının, yakın zamanda doğacak erkek bebek için hediye hazırladığı, çiftin ise bebekleri için isim arayışında olduğu kaydedildi. Ezgi Görkem Şahin'in Antalya merkezde yaşarken Korkuteli'nde görev yaptığı, müdürünü çok sevdiği için tayin istemediği belirtildi.

