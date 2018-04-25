HABER

Antalya'daki nalbur cinayetinde 3 müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 14:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sırtına taşla vurulduktan sonra vücuduna elektroşok verilip telle boğulan, ardından cesedi kuyuya atılan nalbur Erdoğan Veziroğlu'nu (40) öldüren sanıklara ceza yağdı.

Antalya'daki nalbur cinayetinde 3 müebbet

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da sırtına taşla vurulduktan sonra vücuduna elektroşok verilip telle boğulan, ardından cesedi kuyuya atılan nalbur Erdoğan Veziroğlu'nu (40) öldüren sanıklara ceza yağdı. 9 sanıktan 3'ü ömür boyu hapse, 5 sanık da çeşitli cezalara çarptırıldı, 1 sanık ise beraat etti.
Antalya'da nalburiye işi yapan Erdoğan Veziroğlu, 14 Mayıs 2016 günü, bir süre ortaklık yaptığı emlakçı Nedime Kaya ve anaokulu öğretmeni Sanem Yıldırım ile birlikte Doyran'daki ormanlık alana pikniğe gitti. Veziroğlu'nun cesedi, bir süre sonra Varsak bölgesinde ormandaki bir kuyuda bulundu. Veziroğlu'nun, sırtına taşla vurulup, elektroşok cihazıyla bayıltıldıktan sonra telle boğularak öldürüldüğü saptandı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Cinayetle ilgili Nedime Kaya ile Sanem Yıldırım, Bünyamin Evran, Mehmet Akman ile cesedi taşıdığı öne sürülen Fen Bilgisi öğretmeni Ömer Ali Güneş tutuklandı. Suç delillerinin yok edilmesi veya değiştirilmesi gibi suçlardan gözaltına alınan polis memuru Eşref Doğan ile Kürşat Kaya, Emre Saffet Yiğit ve Semih Turgut ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
PİKNİK BAHANESİYLE ORMANA GÖTÜRMÜŞ
Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veziroğlu’nun bir süre ilişki yaşadığı Nedime Kaya'ya çektiği görüntüler ile şantaj yaptığını tespit etti. Nedime Kaya’nın, polis memuru Eşref Doğan’ın temin ettiği uyku ilacını, piknik bahanesiyle götürdüğü Veziroğlu’nun yemeğine kattığı kaydedildi. Uyutulduktan sonra Konyaaltı İlçesi ormanlık alana götürülen Veziroğlu’nun sırtına Mehmet Akman tarafından büyük bir kayayla vurulduğu, Bünyamin Evran’ı telli kabloyla maktulü boğduğu, Nedime Kaya’nın Veziroğlu’nun bacağına elektrikli şok uyguladığı, Sanem Yıldırım’ın ise kablonun çekilmesine yardım ettiği öne sürüldü.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
5'i tutuklu, 9 sanık hakkında Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tüm sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
CEZA YAĞDI
Kararını açıklayan mahkeme, sanıklara ceza yağdırdı. Cinayetin tasarlayıcısı olduğuna kanaat getirilen Sanem Yıldırım, ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilirken, ayrıca hırsızlıktan 4 yıl 2 ay ceza aldı. Diğer sanıklar Bünyamin Evran ve Mehmet Akman ise ömür boyu hapse mahkum edildi.
Nedime Kaya da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kaya'nın cezası 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' uygulanarak 19 yıl 2 aya düştü. Kaya'ya ayrıca hırsızlıktan 4 yıl 2 ay hapis verildi. Sanık Ömer Ali Güneş, tasarlayarak öldürmeye yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis aldı. Emre Saffet Yiğit ve Semih Turgut da suç delillerini gizleme suçunu işlediklerine kanaat getirilerek 2'şer yıl 1'er ay hapse mahkum edildi. Sanık Eşref Doğan, suçu bildirmemekten dolayı 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Nedime Kaya'nın oğlu Kürşat Kaya ise beraat etti.

FOTOĞRAFLI

Antalya'daki nalbur cinayetinde 3 müebbet

Akşener: Çatı aday olmam!Akşener: Çatı aday olmam!
Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!
Damadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştuDamadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Skoda Kamiq rekabete hazır

Skoda Kamiq rekabete hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.