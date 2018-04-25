Antalya'daki nalbur cinayetinde 3 müebbet

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da sırtına taşla vurulduktan sonra vücuduna elektroşok verilip telle boğulan, ardından cesedi kuyuya atılan nalbur Erdoğan Veziroğlu'nu (40) öldüren sanıklara ceza yağdı. 9 sanıktan 3'ü ömür boyu hapse, 5 sanık da çeşitli cezalara çarptırıldı, 1 sanık ise beraat etti.

Antalya'da nalburiye işi yapan Erdoğan Veziroğlu, 14 Mayıs 2016 günü, bir süre ortaklık yaptığı emlakçı Nedime Kaya ve anaokulu öğretmeni Sanem Yıldırım ile birlikte Doyran'daki ormanlık alana pikniğe gitti. Veziroğlu'nun cesedi, bir süre sonra Varsak bölgesinde ormandaki bir kuyuda bulundu. Veziroğlu'nun, sırtına taşla vurulup, elektroşok cihazıyla bayıltıldıktan sonra telle boğularak öldürüldüğü saptandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayetle ilgili Nedime Kaya ile Sanem Yıldırım, Bünyamin Evran, Mehmet Akman ile cesedi taşıdığı öne sürülen Fen Bilgisi öğretmeni Ömer Ali Güneş tutuklandı. Suç delillerinin yok edilmesi veya değiştirilmesi gibi suçlardan gözaltına alınan polis memuru Eşref Doğan ile Kürşat Kaya, Emre Saffet Yiğit ve Semih Turgut ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PİKNİK BAHANESİYLE ORMANA GÖTÜRMÜŞ

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veziroğlu’nun bir süre ilişki yaşadığı Nedime Kaya'ya çektiği görüntüler ile şantaj yaptığını tespit etti. Nedime Kaya’nın, polis memuru Eşref Doğan’ın temin ettiği uyku ilacını, piknik bahanesiyle götürdüğü Veziroğlu’nun yemeğine kattığı kaydedildi. Uyutulduktan sonra Konyaaltı İlçesi ormanlık alana götürülen Veziroğlu’nun sırtına Mehmet Akman tarafından büyük bir kayayla vurulduğu, Bünyamin Evran’ı telli kabloyla maktulü boğduğu, Nedime Kaya’nın Veziroğlu’nun bacağına elektrikli şok uyguladığı, Sanem Yıldırım’ın ise kablonun çekilmesine yardım ettiği öne sürüldü.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

5'i tutuklu, 9 sanık hakkında Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tüm sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

CEZA YAĞDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklara ceza yağdırdı. Cinayetin tasarlayıcısı olduğuna kanaat getirilen Sanem Yıldırım, ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilirken, ayrıca hırsızlıktan 4 yıl 2 ay ceza aldı. Diğer sanıklar Bünyamin Evran ve Mehmet Akman ise ömür boyu hapse mahkum edildi.

Nedime Kaya da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kaya'nın cezası 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' uygulanarak 19 yıl 2 aya düştü. Kaya'ya ayrıca hırsızlıktan 4 yıl 2 ay hapis verildi. Sanık Ömer Ali Güneş, tasarlayarak öldürmeye yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis aldı. Emre Saffet Yiğit ve Semih Turgut da suç delillerini gizleme suçunu işlediklerine kanaat getirilerek 2'şer yıl 1'er ay hapse mahkum edildi. Sanık Eşref Doğan, suçu bildirmemekten dolayı 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Nedime Kaya'nın oğlu Kürşat Kaya ise beraat etti.

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