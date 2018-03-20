HABER

Antalya’daki taksici cinayeti 20 yıl sonra aydınlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:17 | Son Güncelleme

Antalya Döşemealtı’nda 20 yıl önce bir taksi şoförünü bıçaklayarak öldürüp otomobilini gasp ettiği ileri sürülen şahıs Balıkesir’in Edremit ilçesindeki huzurevinde kurduğu el sanatları atölyesinde yakalandı.Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Döşemealtı bölgesinde 25 Mart 1998 tarihinde taksi şoförü Aziz Arıcı’nın bıçaklanarak öldürülmesi ve aracının gasp edilmesine ilişkin soruşturma dosyasını 3 ay önce yeniden açtı.

Antalya Döşemealtı’nda 20 yıl önce bir taksi şoförünü bıçaklayarak öldürüp otomobilini gasp ettiği ileri sürülen şahıs Balıkesir’in Edremit ilçesindeki huzurevinde kurduğu el sanatları atölyesinde yakalandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Döşemealtı bölgesinde 25 Mart 1998 tarihinde taksi şoförü Aziz Arıcı’nın bıçaklanarak öldürülmesi ve aracının gasp edilmesine ilişkin soruşturma dosyasını 3 ay önce yeniden açtı. Polis, Arıcı’nın gasp edilen otomobilinin 1999 yılında sahte plaka takılarak birkaç kişi tarafından alınıp satıldığını, o dönem bu kişilerin hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldığını belirledi.
Olayla ilgili aracı ilk satın alan S.E.’ye ulaşan polis, otomobilin ’Edremitli Mustafa’ diye tanınan kişi tarafından satıldığını tespit etti. Polis ekipleri, Balıkesir’in Edremit ilçesindeki ’Mustafa’ adlı kişileri incelemeye başladı. İlçede, eşkale uyan Mustafa adlı 3 kişinin bulunduğunu belirleyen polis, şüphelilerden Mustafa K.’nın ’silahlı gasp’, ’tehdit’ ve ’hırsızlık’tan poliste kaydı olduğunu belirledi.
Polis, Mustafa K.’yi Edremit huzurevinde kurduğu el sanatları atölyesinde gözaltına aldı. Antalya’ya getirilen Mustafa K, Veysel A. ve Mahmut adlı kişiyle taksici Arıcı’nın otomobilini almak için pazarlık yaptığını öldürme olayına ise karışmadığını iddia etti. Veysel A.’nın ise 1999 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirleyen polis, soyadı belirlenemeyen Mahmut adlı kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet dosyasının zaman aşımına 8 gün kala yakalanan Mustafa K, polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca ’kasten insan öldürmek’ ve ’gasp’ suçlamalarıyla tutuklandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.