HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Antalya'daki tekne faciasında ölen Suriyeli 5 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında, yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken teknelerinin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli 5 kardeş son yolculuğuna uğurlandı.

Erhan TEKTEN-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında, yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken teknelerinin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli 5 kardeş son yolculuğuna uğurlandı. Esenyurt'taki Bilal Habeşi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı araca konan Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar Raşit (8), Dicvar Raşit (8) ve Emine Raşit'in (3) cenazeleri Kilyos Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeler araca konurken çocukların annesinin feryatları yürekleri dağladı. Demre açıklarında batan sürat teknesinde yabancı uyruklu kaçak göçmenlerden 1'i kadın, 6'sı çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Zeynep Osman ve İdris Raşit çiftinin 5 çocuğu da hayatını kaybetmişti.

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
Yüksekova'ya uçaklarla askeri sevkiyat yapıldıYüksekova'ya uçaklarla askeri sevkiyat yapıldı
Samsun'da DEAŞ şüphelilerinden 1'i tutuklandıSamsun'da DEAŞ şüphelilerinden 1'i tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.