Antalya’daki trafik kazası

Antalya’nın Aksu ilçesinde akaryakıt tankeri ile öğrenci servis minibüsünün çarpışması sonucu 21’i öğrenci, 23 kişi yaralandı. Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan bir kişi ise minibüsün 16 kişilik olduğunu ayakta 7 yolcunun bulunduğunu iddia etti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Antalya-Isparta yolunun Karaöz mevkisinde meydana geldi. Isparta’dan Antalya yönüne giden Özkan Kepez yönetimindeki 32 HL 868 çekici, 32 DC 210 dorse plakalı boş akaryakıt tankeri, Şaban Doğan’ın kullandığı ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu 07 AJJ 27 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan minibüs yan yatarak ters döndü.

İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazaya ilk müdahaleyi ise yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla sağlık görevlilerince Antalya’daki çeşitli hastanelere götürüldü. Kazada Şaban D., öğrenci velisi Ramazan D. ile öğrenciler Abbas E.K, Ceren K, Ahmet K.K, Mustafa N, Buse R.K, Ali R.A, Veli Ç, Berat K, Resul D, Ramazan A, Devrim U, İsa D, Rumesya D, Umut D, İrem K, Şule K, Tolgahan T, Berat T, Ali T, Hatice K. ve Berksan U. yaralandı. Yaralılardan Ramazan D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı kaydedildi.

Karaöz Mahalle Muhtarı Salih Özkan, "Öğrenciler, Karaöz Ortaokulunda eğitim görüyor. Servis, öğrencileri Aksu’ya bağlı Ortaköy ve kırsal mahallelerden alıp, okula götürüyordu" dedi. Öte yandan jandarma ekipleri, çevredekilerin tepki gösterip, saldırıda bulunmaması için tanker sürücüsü Özkan Kepez’i bölgeden uzaklaştırıp gözaltına aldı.

Fazla yolcu olduğu iddiası

Yaralı dershane öğrencisi Mustafa Noyan, öğrenci servisinde ayakta öğrenciler olduğunu ve dışarıdan yolcuların alındığını iddia etti. Noyan, "14+2 kişilik olan serviste yaklaşık 6 kişi de ayakta duruyordu. Ayrıca öğrenci olmayan 3 kişi daha minibüs içindeydi. Kazada minibüse dışarıdan yolcu olarak 3 kişinin binmesinin ardından meydana geldi" dedi.