Antalya’ya şehit ateşi düştü

Suriye’nin Afrin kentinde arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan’ın acı haberi, Antalya’nın Kepez ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
Acı haber, Çamlıbel Mahallesi’nde oturan ev hanımı anne Melek Çalışan’a Kepez Kaymamamı Hamdullah Suphi Özgödek ve askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan şehidin kız kardeşi Rümeysa ve erkek kardeşi Baha ile aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan şehit Çalışkan’ın ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olduğu ve bir ay önce ailesini ziyarete geldiği bildirildi.
Haberin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehidin babası Arif Çalışkan’ın ise 3 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Öte yandan şehidin Aile ve Sosyal Politikalar Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan’ın amcasının oğlu olduğu belirtildi.
Şehidin cenazesinin Burdur’un Bucak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi
İstanbul'da AVM'de yangın!
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var
AB'den Türkiye'ye şok kınama!
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!
Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı
Facebook itiraf etti! 'Hata yaptık'
Apple'dan iPhone X'e sürpriz fiyat ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum