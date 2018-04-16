ANTBİRLİK şüphelileri adliye’de

Antalya’da 2016 yılında görevden alınan Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği (ANTBİRLİK) eski Yönetim Kurulu Başkanının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, görevi ihmal ve zimmet suçlamalarıyla ANTBİRLİK eski Yönetim Kurulu üyeleri ile bazı firma temsilcilerinin aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2016 yılında görevden alınan ANTBİRLİK eski Yönetim Kurulu Başkanı A.B., eski Genel Müdürler A.E. ve A.D.’nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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