HABER

ANTBİRLİK'te yolsuzluk iddiasına 31 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği'nde (ANTBİRLİK) 'dolandırıcılık' ve 'zimmet' iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği'nde (ANTBİRLİK) 'dolandırıcılık' ve 'zimmet' iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında geçen nisan ayında aralarında ANTBİRLİK eski Başkanı A.B'nin de bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, ANTBİRLİK'te yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddia ve bakanlık müfettiş raporlarının ardından geçen nisan ayında soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplanan delillerin ardından 10 Nisan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2016'da görevden alınan ANTBİRLİK eski Başkanı A.B. ile yönetim kurulu üyeleri, eski genel müdürleri ve iş yaptıkları firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'İcbar suretiyle irtikap' ve 'Zimmet' suçlamasıyla gözaltına alındı. BİRLİĞİ 50 MİLYON ZARARA UĞRATTILAR İDDİASI Şüphelilerin, hayali çiftçileri ANTBİRLİK'e üye yaparak pamuk üretmiş gibi gösterdiği, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edildi. ANTBİRLİK'in pamuk deposunda çıkan yangınlarda yanan pamukları yanlış bildirdikleri, bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Birliğin gayrimenkul varlıklarını değerinden aşağıya kiralamak, kira gelirleri ve birlik sermayesini kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak menfaat sağlamakla suçlanan şüphelilerin, bu yöntemlerle birliği 50 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edildi. 11 KİŞİ TUTUKLANDI Polisteki işlemlerinin ardından 16 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden ANTBİRLİK eski Başkanı A.B. ile H.E., A.D., E.U., F.C., H.B., K.E., M.S.A., M.Y., T.T. ve Z.K. çıkarıldıkları Antalya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Diğer şüpheliler E.A. ve A.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İKİNCİ DALGADA 31 GÖZALTI Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı soruşturma kapsamında ANTBİRLİK'e bağlı Serik ilçesindeki S.S. 160 Nolu Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi eski yönetim kurulu üyelerinin 'hayali Pamuk alımları, usulsüz kredi kullanımları, muhasebede, bilgi işlem sisteminde ve depolarda bir takım hileli' yöntemlere başvurularak birliği ve Serik Kooperatifini zarara uğrattıkları iddia edilen 37 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün sabaha karşı il merkezi, Serik ve Manavgat ilçelerinde yaptığı eş zamanlı baskılarla 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Firari 6 şüphelinin hakkında ise arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor.

PARTNERTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdıTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdı
Otobüs sürücüsünden örnek hareket!Otobüs sürücüsünden örnek hareket!
Çankırı'da 8,5 milyon yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyorÇankırı'da 8,5 milyon yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs sürücüsünden örnek hareket!

Otobüs sürücüsünden örnek hareket!

Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...

Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...

Kars'taki vahşetle ilgili flaş gelişme! Eşeğe işkence yapan çobana 1250 TL ceza

Kars'taki vahşetle ilgili flaş gelişme! Eşeğe işkence yapan çobana 1250 TL ceza

Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!

İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.