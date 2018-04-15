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Anten düzeltmek için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 23:08 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, çatıdaki anteni düzeltmek isteyen 41 yaşındaki Ümit Eroğlu, kiremitin kırılması sonucu 3 katlı apartmanınçatısından boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, çatıdaki anteni düzeltmek isteyen 41 yaşındaki Ümit Eroğlu, kiremitin kırılması sonucu 3 katlı apartmanınçatısından boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Zafer Mahallesi 28/4 sokakta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ümit Eroğlu, çanak anteni düzeltmek için çıktığı 3 katlı apartmanın çatısından kiremitin kırılması sonucu apartmanın boşluğuna düştü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri yerde kanlar için yatan Eroğlu'nu görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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