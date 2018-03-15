Antep fıstığı çuvallarından gümrük kaçağı 6 bin paket sigara çıktı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, polis tarafından durdurulup, arama yapılan yolcu otobüsünün bagajında, Antep fıstığı çuvallarının içinde, gümrük kaçağı 6 bin 300 paket sigara ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya- Adana yolu üzerinde kontrol yaptı. Ekipler, kontrol sırasında, Gaziantep'ten Konya'ya gelen Nebil G. yönetimindeki 21 AJ 999 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, içinde Antep fıstığı bulunan, bagajdaki 20 çuvalda, gümrük kaçağı 6 bin 300 paket sigara ele geçirdi. Yolcu otobüsünün şoförü Nebil G. ile muavin gözaltına alındı.
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!
e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir
İlişkiye girmeyi reddeden sevgilisinin kafasını kesti
İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'
Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı
AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
Bu halinden eser kalmadı! Victoria's Secret modeli isyan etti
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum