'Antep Fıstığı' filmi vizyon'da

GAZİANTEP-(DHA)GAZİANTEP'te, tamamen yerli imkanlar ve ağırlıklı olarak Gaziantepli sanatçıların yer aldığı 'Antep Fıstığı' vizyona girdi. Vatandaşların ilgisi karşısında sinemalar ek matine ve salon açarak talebe yetişmeye çalıştı. Filmin ilk seansını ise şehit ve gazi aileleri izledi. Başrollerinde Ivana Sert ve Gaziantepli sanatçı Orhan Uslu'nun paylaştığı 'Antep Fıstığı' filmi 16 Şubat'ta vizyona girdi. Kentte büyük ilgi gören filmin ilk gösterimi ise, Şehit ve Gazi ailelerine yönelik yapıldı. Vizyona girmesiyle birlikte kentte gişe rekorları kıran film için, sinemalarda ek salonlar açıldı. Gaziantep'in tarihi boyunca, ilk kez kendine has şive ve üslupla bir sinema filmi çekildi. Filmin yapımına ise, her zaman girişimciliğiyle dünyaya örnek olan Gazianteplilerin yine kendisi imza attı. Antep Fıstığı görücüye çıktığı ilk gösteriminde, film esnasında kah gülüp kah ağladıklarını söyleyen konuklarından tam puan aldı. İzleyenler 'Bu film kesinlikle kaçmaz' görüşünde birleşti. 'FİLM, GAZİANTEP'İN SİMGESİ HALİNE GELMİŞ' Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır Antep Fıstığı filminin Gaziantep'in simgesi olacağına değinerek, Şehit babasıyım. Bu organizasyonda emeği geçen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Gaziantep'in simgesi haline gelmiş bir film. Bu film Gaziantep'in canlı yayını. Gaziantep'imizi yeniden canlandırdınız, Gaziantep'imizin şivesini, geleneklerini bu filmden öğrenebilirler. Bu filmi izleyerek tüm Gaziantep'in neyin nasıl olduğunu bilmesi gerekiyor dedi. 'GAZİANTEP'İN BİR ELİF'İ VAR' Has Antep uşağı olduğunu söyleyen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube başkanı Mehmet Yeter filmi izlerken çok duygulandığını dile getirerek, Bugün bu filmde Gaziantep'i birebir yaşadık. Gaziantep'in haricinde öyle bir sahne var ki Gaziantep'in bir Elif'i var. Bütün Gaziantepliler gözlerinizin yaşararak, ağlayarak izleyeceğiniz gerçek bir Elif?i tanıyacaksınız. Gaziantepliler 'Antep Fıstığı' filmini gelip izleyin. Tüm şehit aileleri ve gazilerimize 1982 yılından beri maddi manevi yardımı yapan Mehmetçik Vakfımızın bu filmde geçmesi beni çok duygulandırdı. Öncelikle Orhan kardeşimize teşekkür ediyorum. Bu filmin bu hale gelişinde Antep Fıstığı filmini Antep'te seyretmemizi sağlayan, bizleri davet eden Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız İbrahim Ay'a çok teşekkür ederim. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar tüm Antepliler'in bu filmi izlemesi gerekiyor şeklinde konuştu. 'GAZİANEP'İ ÇOK GÜZEL YANSITMIŞ' Şehit annesi olan Ayyuş Koyun ise filmin manevi olarak kendisini çok etkilediğini söyleyerek, Ben Gaziantepliyim Antep Fıstığı filmi çok güzel olmuş. Gaziantep gibi hiçbir şehir yok, film de Gaziantep'i çok güzel yansıtmış. Bizi sevindirdiler, bu filmde emeği geçen herkesi Allah mutlu etsin ifadeleri kullandı. 'GAZİANTEP HER ŞEYİYLE KENDİSİNİ İSPATLAMIŞ BİR ŞEHİR' Oğluyla birlikte filmi izlemeye geldiklerini söyleyen Gazi Eşi Nazan Şen de şunları söyledi Film çok güzel, Antep'i çok güzel tanıtmış, hem konuşmasıyla hem de kültürüyle çok güzel. Dışarıda yaşayan insanlar için de Gaziantep'in tarihi ve Gaziantep görsel olarak tanıtılmış. Gaziantepli olmayan insanlar bu filmi daha çok izlesinler ki Antep kültürünü öğrensinler. Gaziantep köy ya da kasaba değil gayet büyük bir şehir. Her şeyiyle kendisini ispatlamış bir şehir. 'İZLEMEYE DEĞER BİR FİLM' Filmi ilk seansında izlediği için mutlu olduğunu söyleyen Gazi oğlu Metin Karaca herkesi Antep Fıstığı'nı izlemeye davet etti. Karaca, Film çok güzeldi, ister Gaziantep'te olsun ister başka şehirlerden insanlar olsun isterse de dış ülkelerde olsun bütün Gaziantepli kardeşlerimizin bu filmi izlemelerini tavsiye ediyorum. Benim için çok akıcı, etkileyici bir film, iyi ki gelmişim, pişman değilim. İnşallah bu tarz kaliteli işler Gaziantepliler tarafından daha çok yapılır dedi.