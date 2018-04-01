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'Antep Fıstığı' filminin galası yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

YÖNETMENLİĞİNİ Oğuz Yalçın'ın yaptığı, başrollerini Ivana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt'un paylaştığı 'Antep Fıstığı' filminin galası Gaziantep'te yapıldı.

'Antep Fıstığı' filminin galası yapıldı

GAZIANTEP, (DHA)- YÖNETMENLİĞİNİ Oğuz Yalçın'ın yaptığı, başrollerini Ivana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt'un paylaştığı 'Antep Fıstığı' filminin galası Gaziantep'te yapıldı.
Gaziantep’te bir alışveriş merkezinde düzenlenen galaya; filmin başrol oyuncuları Ivana Sert, Orhan Uslu, modacı Uğurkan Erez ve Hakan Akkaya, filmde rol alan Sefa Zengin, Vural Buldu, Çeled Uşaglar ekibi, filmin yönetmeni Oğuz Yalçın, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep Genç İşadamları Derneği Başkanı Bora Tezel ve davetliler katıldı. Filmin başrol oyuncularından Ivana Sert, Gaziantep'te bulunduğu süre içerisinde şehre aşık olduğunu belirtti. Film çekimlerinin çok zevkli geçtiğini dile getiren Sert, "Beni bu role uygun gördükleri için çok teşekkür ediyorum. 15 gün burada kaldım, Gaziantep insanına, yemeklerine ve kültürlerine aşık oldum. Bu güzel toprakların tarihine ve sizlerin samimiyetine hayran kaldım. Böyle bir çalışma içerisinde yer almak bana mutluluk verdi. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Bu film için yapımcımız Zeugma Yapım’a ve Meral Ay’a çok teşekkür ediyoruz. Sadece Gaziantep’te yaklaşık 100 bin kişi filmi izledi. İnşallah bütün Türkiye’de en az 200 bin kişi daha olsun. Güzel bir iş yaptık" dedi.
Başrol oyunculardan Orhan Uslu ise Gaziantep'te güzel bir filme imza attıklarını söyledi. Gazianteplilerin filmi çok beğendiğini belirten Uslu, "Bence asıl başarı Gaziantep'indir. İlk sinema filmi deneyimimiz oldu. Bu filmin senaryosunu 3,5 yıl önce yazmıştık, o yıllarda çekmek istedik. İnsanlar ‘Gaziantep ağzıyla film mi olur?' dediler. Bizler bu filmi sadece Gaziantepliler izlese 'yeter' dedik. Gaziantepli olmayanlar ise bu film ile Gaziantep’i tanıyacaklar. Bu zamana kadar Gaziantep’i yanlış tanıyorlardı. Bu filmi izleyenler gerçek Gaziantep’i görmüş olacak. Sizler izlediniz bizlere güç verdiniz. Bundan sonra bu filmin ikincisi, üçüncüsü için belki de televizyon dizisi için bize bir imkan sağladınız. Bunun için bütün hemşerilerime ve bizlere filmin çekilmesine imkan sağlayan yapımcımız Meral Ay’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Yönetmen Oğuz Yalçın da filme sahip çıktığından dolayı şehir halkına teşekkür etti. İstanbul'da bu filmin başarısının konuşulduğunu aktaran Yalçın, "Gaziantep'e 3 yıl önce geldiğimde bu çalışma ile ilgili insanların heyecanını gördüm. Herkesin yapamaz dediği filmin yapılmasına katkıda bulunduk. El birliğiyle bu filmi çektik. Katkısı olan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de "Gaziantep için çok önemli bir değer. Her eyden önce Gaziantep’in tanıtımına, insanının tanıtımına, şivesinin tanıtımına, kültürel değerlerinin tanıtımına çok katkı sağlayan bir film. Yolu açık olsun. 6 Nisan’da tüm Türkiye’de vizyona gireceğini öğrendim. Bu da Gaziantepimize çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Gaziantepimizin markalaşmasına, insanımızın ve şehrimizin tanıtımına çok katkı sağlayacak. Bu alanda da güzel bir adım atıldı. Zeugma Yapımcılık’a ve bu işe emek veren İbrahim Ay ve Meral Ay’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği film ekibi, vatandaşlarla birlikte filmi izledi.

FOTOĞRAFLI

'Antep Fıstığı' filminin galası yapıldı'Antep Fıstığı' filminin galası yapıldı'Antep Fıstığı' filminin galası yapıldı'Antep Fıstığı' filminin galası yapıldı

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