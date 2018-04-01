'Antep Fıstığı' filminin galası yapıldı

Gaziantep’te bir alışveriş merkezinde düzenlenen galaya; filmin başrol oyuncuları Ivana Sert, Orhan Uslu, modacı Uğurkan Erez ve Hakan Akkaya, filmde rol alan Sefa Zengin, Vural Buldu, Çeled Uşaglar ekibi, filmin yönetmeni Oğuz Yalçın, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep Genç İşadamları Derneği Başkanı Bora Tezel ve davetliler katıldı. Filmin başrol oyuncularından Ivana Sert, Gaziantep'te bulunduğu süre içerisinde şehre aşık olduğunu belirtti. Film çekimlerinin çok zevkli geçtiğini dile getiren Sert, "Beni bu role uygun gördükleri için çok teşekkür ediyorum. 15 gün burada kaldım, Gaziantep insanına, yemeklerine ve kültürlerine aşık oldum. Bu güzel toprakların tarihine ve sizlerin samimiyetine hayran kaldım. Böyle bir çalışma içerisinde yer almak bana mutluluk verdi. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Bu film için yapımcımız Zeugma Yapım’a ve Meral Ay’a çok teşekkür ediyoruz. Sadece Gaziantep’te yaklaşık 100 bin kişi filmi izledi. İnşallah bütün Türkiye’de en az 200 bin kişi daha olsun. Güzel bir iş yaptık" dedi.

Başrol oyunculardan Orhan Uslu ise Gaziantep'te güzel bir filme imza attıklarını söyledi. Gazianteplilerin filmi çok beğendiğini belirten Uslu, "Bence asıl başarı Gaziantep'indir. İlk sinema filmi deneyimimiz oldu. Bu filmin senaryosunu 3,5 yıl önce yazmıştık, o yıllarda çekmek istedik. İnsanlar ‘Gaziantep ağzıyla film mi olur?' dediler. Bizler bu filmi sadece Gaziantepliler izlese 'yeter' dedik. Gaziantepli olmayanlar ise bu film ile Gaziantep’i tanıyacaklar. Bu zamana kadar Gaziantep’i yanlış tanıyorlardı. Bu filmi izleyenler gerçek Gaziantep’i görmüş olacak. Sizler izlediniz bizlere güç verdiniz. Bundan sonra bu filmin ikincisi, üçüncüsü için belki de televizyon dizisi için bize bir imkan sağladınız. Bunun için bütün hemşerilerime ve bizlere filmin çekilmesine imkan sağlayan yapımcımız Meral Ay’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yönetmen Oğuz Yalçın da filme sahip çıktığından dolayı şehir halkına teşekkür etti. İstanbul'da bu filmin başarısının konuşulduğunu aktaran Yalçın, "Gaziantep'e 3 yıl önce geldiğimde bu çalışma ile ilgili insanların heyecanını gördüm. Herkesin yapamaz dediği filmin yapılmasına katkıda bulunduk. El birliğiyle bu filmi çektik. Katkısı olan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.