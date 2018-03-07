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Antik kentte kazı yaparken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 09:19 | Son Güncelleme

Denizli’de bulunan Eumania Antik Kentinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi’nde bulunan Phrygia döneminden kalma Sarıbaba mevkiindeki Eumania Antik Kent kalıntılarında kazı çalışması yapıldığı bilgisine ulaşan Çivril Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye giderek antik kent ve mezarlar bölgesinde arama tarama çalışması yaptı.Antik kentin olduğu bölgede kaçak kazı yapan 4 kişi olduğunu tespit eden jandarma ekipleri definecileri gözaltına aldı.

Antik kentte kazı yaparken yakalandılar

Denizli’de bulunan Eumania Antik Kentinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi’nde bulunan Phrygia döneminden kalma Sarıbaba mevkiindeki Eumania Antik Kent kalıntılarında kazı çalışması yapıldığı bilgisine ulaşan Çivril Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye giderek antik kent ve mezarlar bölgesinde arama tarama çalışması yaptı.
Antik kentin olduğu bölgede kaçak kazı yapan 4 kişi olduğunu tespit eden jandarma ekipleri definecileri gözaltına aldı. Şahısların kazı yapmak için kullandıkları araç gereçler ve arazi motoruna el konuldu. Kaçak kazı yaptıkları tespit edilen B.C, E.K, F.U. ve Z.C. yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken zanlıların 3’nün başka illerden Çivril’e geldiği iddia edildi.
Işıklı Mahallesi Sarıbaba mevkiinde bulunan antik kentin M.Ö. 159-138 yıllarda Pergamon Kralı II. Attalos tarafından kardeşi ve eski Bergama Kralı II. Eumenes’e izafen kurulduğu tespit edilen Eumania Antik Kentinin Phrygia Bölgesi kentlerinden kabul ediliyor.

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