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 Antika ve mezat günleri Trump AVM’de

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 10:04 | Son Güncelleme

‘ESKİ şeyler müessesesi’ b.ay-antika yönetiminde haftanın iki günü, antika ve eski eşya mezatları Trump AVM ziyaretçileri için satışa sunuldu.

İSTANBUL, (DHA)- ‘ESKİ şeyler müessesesi’ b.ay-antika yönetiminde haftanın iki günü, antika ve eski eşya mezatları Trump AVM ziyaretçileri için satışa sunuldu. AVM’nin B3 katında her cumartesi ve pazar saat 17.00’de başlayan mezatlarda, antikalar ve eski eşyalar açık artırma ile satışa sunulmaya devam edecek.

“5 LİRADAN, 60 BİN LİRAYA VARAN BİRÇOK ÜRÜN VAR”

Mezatta 5 liradan, 60 bin liraya kadar ürün bulunduğunu söyleyen mezat sunucusu Gökhan Güvenç, “Burada radyodan daktiloya, gramofondan motosiklete kadar geniş bir ürün yelpazemiz var. Ülkemizde bir AVM içerisinde mezat hiçbir yerde yok ve ilk kez biz yapıyoruz. Katılım da gayet güzel oldu. İnsanlar çok memnun” dedi.

İsteyen herkesin bayrak kaldırarak açık artırmaya katılabileceği mezatta plaktan kilime, tablodan mücevhere, klasik otomobilden motosiklete, kitaptan oyuncağa, gramofondan saate, heykelden tasarım ürünlere kadar yüzlerce eşya satışa sunuldu.

“ÜCRETSİZ EKSPERTİZ HİZMETİ DE VERİYORUZ”

Genç nesli koleksiyoner kavramıyla tanıştırmayı ve onlara bu bilinci aşılamayı hedeflediklerini söyleyen Güvenç, ayrıca mağazalarında ücretsiz ekspertiz hizmeti verdiklerini de dile getirdi. Güvenç, “Ekspertiz için insanlardan çok fazla talep aldık. Ellerindeki eski eşyaları değerlendirmek isteyenlere böyle bir hizmetimiz var. Eşyaları getirdikleri zaman bu ürünün değerini belirlemek için ücretsiz olarak ekspertizini yapıyoruz. Bazı ürünleri mağazamıza da koyduk ve buradan satışlarını da gerçekleştiriyoruz” dedi.

Ziyaretçiler, antika ve eski eşyaları için b.ay-antika’dan ücretsiz ekspertiz hizmeti alabildikleri gibi isterlerse mezatta satışa da çıkarabiliyorlar. Antika eşya severler, her hafta sonu saat 17.00’de Trump AVM’de gerçekleşecek olan mezat haricinde, mağazadan da ürünleri ihtiyaçları doğrultusunda kiralayabiliyorlar.

Mezat sayesinde ziyaretçiler evlerine ve işyerlerine bir obje, eşine ya da sevdiklerine bir hediye alabilecek ya da koleksiyonuna bir parça daha katabilecek.

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