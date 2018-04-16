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Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 13:54 | Son Güncelleme

Arjantin'de çıplak halde benzin istasyonuna giden bir adam, anüsüne cinsel ilişki oyuncağı sıkıştığını söyleyerek çalışanlardan yardım istedi.

Arjantin'in Buenos Aires şehrinde çırılçıplak şekilde bir benzin istasyonuna giden adam, anüsüne cinsel ilişki oyuncağı sıkıştığını söyleyerek istasyon çalışanlarından yardım istedi. Olay, benzin istasyonuna gelen diğer müşteriler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Oyuncağın oraya nasıl girdiği bilinmemekle birlikte, acı içinde yardım isteyen adama olay yerinde çağırılan ambulans hemen müdahale etti.

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Bağırışlar içinde bir o yana bir bu yana koşturan adama benzin istasyonu çalışanları yardımcı olmaya çalıştı. Kendisiyle konuşmaya çalışan görevlilere sadece "Doktoru arayın" diyen adam, ambulans ile hastaneye götürülerek anüsüne sıkışan oyuncaktan kurtarıldı.

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Orta yaşlardaki adamın adı açıklanmazken, olayın detayları ile ilgili de daha fazla bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
anüs oyuncak benzin Arjantin

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Abi bilmediğin şeyleri niye sokuyorsun orana burana ya
ülkemizde de benzin alamaya gittigimizde insan kendini böyle hissediyor ne yazıkki
yakında mynet turkiyede ilk diye haber yapar
BİZİM ZAMLARDAN DOLAYI SESİMİZ HİÇ ÇIKIYORMU ABARTMA Bİ SENDE Mİ VAR:))))
Allahu Ekber...
çıplk gtle oyun oynanmaz şaka yapılmaz sonu böyle hüsran olur
Turkiyede her benzin istasyonunda vatandaşın başına gelen olay aslında
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