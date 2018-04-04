AP milletvekili otelde bilincini kaybetmiş şekilde bulundu

Avrupa Parlamentosu (AP) Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ADLE) grubu üyelerinden Belçikalı Mark Desmesmaeker, Brüksel’de kaldığı otel odasında bilincini kaybetmiş şekilde bulundu.

Belçika basınında yer alan habere göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Mark Desmesmaeker’in, kaldığı otel odasında, otelin güvenliği tarafından bilincini yitirmiş şekilde bulunmasından sonra hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde, adı vergi kaçakçılığına karışan Mark Desmesmaeker’in, intihar ederek hayatına son vermeye çalıştığı belirtiliyor. Belçika’nın milliyetçi partilerinden Yeni Flaman İttifakı (N-VA) siyasetçilerinden Mark Desmesmaeker, 540 bin Avro civarında birikmiş vergi borcu ve yaptığı hileli iflas yüzünden gündeme gelerek, hakkında açılan soruşturmayla ilgili yapılan haberlerle adını duyurmuştu. Basına kısa bir bilgi veren Desmesmaeker’in oğlu ise, “Babamın sağlık sorunları vardı ve zor bir dönemden geçiyordu” açıklamasında bulundu.

2013 yılından Frieda Brepoels istifasıyla Avrupa Parlamentosu’na yedekten giren Mark Desmesmaeker, 2014 seçimlerinde de tekrar milletvekili seçildi.

Hastanede yoğun bakıma alınan Mark Desmesmaeker’in sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmezken, 14 Ekim 2018’de Belçika’da yapılacak yerel seçimlerde Hal Belediye Başkanlığına adaylığını koyması bekleniyordu.