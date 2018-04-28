Apandisi patlayan engelli gencin ölümüne soruşturma

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde, apandisi patlayan engelli Recep Kanyılmaz (19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aile, çocuklarının ölümünde ilk başvurdukları hastanenin ihmali olduğunu iddia etti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gemlik ilçesinde bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne kaldırılan engelli Recep Kanyılmaz, özel bir merkezden alınan tomografi raporunun incelenmesinin ardından evine gönderildi. Karın ağrıları dinmeyen genç, iki gün sonra babası Doğan Kanyılmaz tarafından bu kez Bursa merkezdeki Şevket Yılmaz Hastanesi’ne getirildi. Burada yapılan kontroller sonunda acilen ameliyata alınan Recep Kanyılmaz'ın apandisinin patladığı ve vücuduna zehir yayıldığı belirlendi. Ameliyat sonrasında yine fenalaşan Recep Kanyılmaz yoğun bakıma alındı, ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aile, çocuklarının ölümünde, ilk gittikleri Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nin ihmali olduğunu iddia etti. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Recep Kanyılmaz, otopsinin ardından toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı
Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!
Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı
Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum