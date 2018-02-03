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Apart daireye fuhuş baskını! Sıra beklerken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 13:16 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Ahlak Büro ekipleri bir aparta yaptıkları baskında Gürcistan uyruklu bir kadını gözaltına alırken, sıra bekleyen üç kişiye fuhuştan işlem yaptı.

Apart daireye fuhuş baskını! Sıra beklerken yakalandılar

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bir apart daireye fuhuş baskını yaptı. Baskında Gürcistan Uyruklu Elmira M. gözaltına alınırken, sıra bekleyen üç kişiye de fuhuştan işlem yapıldı. Gözaltına alınan Gürcistan uyruklu Elmira M, sağlık raporu alınmasının ardından İl Göç idaresi tarafından sınır dışı edilirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen apartın mühürlendiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
operasyon fuhuş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
işinize gücünüze bakın milleti rahat bırakın kerhaneleri ilk önce kapatında sonra ahlaktan bahsedin..
Apart daireler zaten bu tür işler için kullanılıyor.
kızlarınızı oğullarınızı 5 para etmez okullara adı üniversite diye gönderip boşuna külfet altına girmeyin. bir an önce hayata başlaması inanın daha iyi
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