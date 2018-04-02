Apartman çatısında tehlikeli çalışma

Ankara’da 4 katlı apartmanın çatısındaki malzemeleri değiştiren işçilerin eski kiremitleri kamyona yükleme yöntemleri akıllara durgunluk getirdi.
Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Apartmanın çatısında yenileme çalışması yapan işçiler yerlerinden sökülen eski kiremitleri üst üste dizdikten sonra metrelerce yükseklikten sokaktaki kamyonun kasasına atmaya başladı. Bu tehlikeli yöntemi dakikalarca sürdüren şahıslar, hem sokaktan geçenlerin canını, hem de kendi canlarını hiçe saydı.
Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım
Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu
Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Pazartesi günü...
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum