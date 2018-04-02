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Apartman çatısında tehlikeli çalışma

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 08:14 | Son Güncelleme

Ankara’da 4 katlı apartmanın çatısındaki malzemeleri değiştiren işçilerin eski kiremitleri kamyona yükleme yöntemleri akıllara durgunluk getirdi.Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi.

Ankara’da 4 katlı apartmanın çatısındaki malzemeleri değiştiren işçilerin eski kiremitleri kamyona yükleme yöntemleri akıllara durgunluk getirdi.
Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Apartmanın çatısında yenileme çalışması yapan işçiler yerlerinden sökülen eski kiremitleri üst üste dizdikten sonra metrelerce yükseklikten sokaktaki kamyonun kasasına atmaya başladı. Bu tehlikeli yöntemi dakikalarca sürdüren şahıslar, hem sokaktan geçenlerin canını, hem de kendi canlarını hiçe saydı.

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