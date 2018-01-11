Apartman kapıcısı satırlı saldırıda ağır yaralandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da bir apartmanda kapıcılık yapan İrfan Malat (49), tartıştığı kimliği belirsiz kişinin satırlı saldırısında ağır yaralandı.Olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Arda Sokak'ta meydana geldi. 1 çocuk babası İrfan Malat, kapıcılık yaptığı apartmanın bulunduğu sitenin bahçesinde 20'li yaşlarda bir kişiyle bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartıştığı kişi, satırla Malat'ı boynundan ve başından yaraladı. Şüpheli kaçarken, ağır yaralanan İrfan Malat, çağırılan ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Malat'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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