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Apartman katında çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, yangın Kula 4 Eylül Mahallesi 265.

Manisa’nın Kula ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, yangın Kula 4 Eylül Mahallesi 265. Sokak’ta bulunan bir apartmanın ikinci katında çıktı. Filiz Kaynak’a ait dairede elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın sırasında dairede kimsenin olmadığı ve apartman sakinlerinin dumandan korunmak için itfaiye gelmeden apartmanı boşalttığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkon camını kırarak yangın çıkan daireye girdi. Evin mutfağında çıkan yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Yangında dairenin mutfağı kullanılamaz hale geldi.

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