Apartman katında çıkan yangın korkuttu

Manisa’nın Kula ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, yangın Kula 4 Eylül Mahallesi 265. Sokak’ta bulunan bir apartmanın ikinci katında çıktı. Filiz Kaynak’a ait dairede elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın sırasında dairede kimsenin olmadığı ve apartman sakinlerinin dumandan korunmak için itfaiye gelmeden apartmanı boşalttığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkon camını kırarak yangın çıkan daireye girdi. Evin mutfağında çıkan yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Yangında dairenin mutfağı kullanılamaz hale geldi.
24 Haziran seçim kararının ardından AK Parti'de hazırlık
Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum
Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!
Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması
Avusturya'dan skandal hamle!
Tuzağına düşürdüğü impalayı tam öldürecekken...
İnanması çok zor ama bu da moda oldu!
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum