Apartman yöneticisi dehşet saçtı! Komşularına kurşun yağdırdı!

İddiaya göre, Güzelyalı Siteler Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir apartmanın yöneticisi Hacı M.K. (38), gece saatlerinde köpeğinin havlamasından şikayetçi olan bina sakini Hilmi Şen (55) ve damadı Ali Çelik (33) ile tartıştı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı M.K'nin silahla ateş açması sonucu Şen ve Çelik ile olay yerinde bulunan H.U. yaralandı.

Şen, kaldırıldığı özel hastane, Çelik de Mudanya Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.U'nun Mudanya Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Zanlı Hacı M.K. gözaltına alındı. (AA)