HABER

Apartman yöneticisi dehşet saçtı! Komşularına kurşun yağdırdı!

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 10:56 | Son Güncelleme 6 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Apartman yöneticisi dehşet saçtı! Komşularına kurşun yağdırdı!

İddiaya göre, Güzelyalı Siteler Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir apartmanın yöneticisi Hacı M.K. (38), gece saatlerinde köpeğinin havlamasından şikayetçi olan bina sakini Hilmi Şen (55) ve damadı Ali Çelik (33) ile tartıştı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı M.K'nin silahla ateş açması sonucu Şen ve Çelik ile olay yerinde bulunan H.U. yaralandı.

Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Şen, kaldırıldığı özel hastane, Çelik de Mudanya Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Okul bahçesinde korkunç manzara! Kanlar içerisinde bulundular!

H.U'nun Mudanya Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Zanlı Hacı M.K. gözaltına alındı. (AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa silahlı saldırı Mudanya

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Okuyucu Yorumları 10 yorum
oadamı müheppet cezası verilsin
@demirayaky NEDEN VERSİNLER SENDE ONUN GİBİ GÜRÜLTÜCÜ ZİHNİYETLERDENSİN DEMEKKİ BİR GÜN SENİDE HALLEDEN ÇIKAR YADA SEN YAPARSIN OZAMAN ANLARSIN NE DEMEK İSTENDİĞİNİ SEN TAHRİK ET LAF DİNLEME ÖLEDE GEBERİRSİN BAŞADA BELA OLURSUN
Biz ortak mülkiyette yaşamayı bir türlü öğrenemedik.Zaten en büyük sorun kuralları hiçe saymak herkes bir birine karşı duyarlı davranmış olsa yöneticiye bile gerek kalmaz ama maalesef biz bunu beceremediğimiz için sonuç malum
hayvanları severim, asla benlenmesine karşı değilim. fakat toplu yaşam alanında gerçekten uygun olmuyor. bazı köpekler sürekli havlıyor. gece susmuyorlar. sahipleri ya önlem alsınlar bi şekilde bilemiyorum hiç köpek beslemedim çünkü ya da teraslı- bahçeli dairelerde otursunlar. hayvanlara da günah.
Devlet ne için vardır ve ne iş yapar.Şimdi internasyonel diye bir terim vardır.Dünyanın hemen,hemen her yerinde ortak kullanım alanları ( ortak kullanım ) yalnış anlamayın babanın yeri değil sana ait değil kişiye özel yer hiç değil beee adam sen apartmanda evcil hayvan besleyecen o hayvan gecenin bi vakti hani hayvan yaaa barım barımmm bağıracak sonra rahatsız olanlar kapına gelince asılacan silaha dünyanın kaç tane ülke,sinde yapabilirsin bunu biliyormusun,parmakla sayılacak kadar az.
KENDİNE ÖZEL EVİN BAHÇEN VARSA İSTEDİĞİNİ YAPABİLİRSİN AMA O BİLE BİYERE KADAR SINIRLI OLABİLİR TAKİ APARTMAN OLAYI ÇOK FARKLI AŞIRI SES YAPILMAMASI GEREKEN YERLER O TÜR RAHATSIZLIK VERİLDİĞİ ZAMAN BENDE ÇOK AŞIRI DUYARLIYIM SESE GÜRÜLTÜYE KARŞIYIM BİNA GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KAPILARIN SERT KAPATILMASINA DAİRE KAPILARIN KAPATILMASINA BENİM İÇİN KAVGA SEBEBİDİR EDERİM İNSAN GİBİ AÇIP KAPATILSA ASLA PORBLEM OLMAZ HER KAPININ KOLU VARDIR KOLUNDAN TUT KAPAT AÇ ONU YAPMIYOR ÇARPARAK İTEREK KAPATILAN KAPILAR PROBLEM YARATIR BUNU DA O VURDUM DUYMAZLAR YAPAR ALSANA KAVGA SEBEBİ BUNLAR İNSAN GİBİ KONŞMAKDA
Köydeki bahçede ağacın altında kangal gibi kocaman köpekle yatardım. Kedilerimiz de evde ayak ucumda yorganın üstünde yatardı. Köpek ve kedileri severim ama apartmanlarda, gıda maddesi satılan üretilen yerlerde asla sevmem. O hayvanlara da yazık. Komşuların mecbur değil senin sevdiğin köpeğin sesini dinlemek, pisliğini görmek, kokusunu çekmek, kılından tiksinmek... Yasal bir düzenleme şart ama malesef hayvanlara karşı insanları koruma derneği yok.
Hemen de öldürmek akla geliyor. Değdi mi şimdi? İki kişi canından oldu sen de hapiste çürüyeceksin be adam. Üç aile öfkeni kontrol edemediğin için ömür boyu acı cekecek. Yazık olmuş ...
bu ve benzer apartman komşuluğundaki sorunların çözümü ne poli de ne zabıta da ve nede adli makamlarda yok.polis bizi ilgilendirmiyor belediye ye git ,belediye mahkemeye g it diyor. sonunda hakim de bilirkiş heyeti oluşur durumu tespit ederse diyor.....yani bilirkişi geldiğinde köpek havlarsa (gecenin hangi saatinde denk gelecekse )yada yüksek ses kirliliğimi var gene aynı bilirkişi gelecek o duyacak o zaman veya çamaşır pencereniz boyuncamı asılı bilirkişi gelecek de tespit edecekde....eşek ölmeyecek de.... şimdi bu yönetmek mi allahaşkına. o zaman iş kişilere kalıyor allah korusun...
Türkiyede toplam kaç tane insan yaşıyor ? 4 ? 40 ? 90 ? 500 ? Çüşşşş desenize en fazla 80 boşa çırpınmayın artırmam dinazor ülkesi hepsinin ağzından ateş çıkıyor kim kime insanlık dersi veriyor önce tanı sonra dinazormu insanmı sez insan olduğunu düşünüyorsan yumuşak bir dil ile rahatsızlığını belirt ne malüm dinazor olmadığı sahte tebessüm sahte sevgi sahte amaç sahte veda hep sahte yaşamak mucize devletimizden Allah razı olsun hükümet katkı sağlamamış olsa acaba 1 insan çıkarmaydı sağolun varolun...
Diğer Haberler
Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen öğretmene şok!

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen öğretmene şok!

Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!

Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!

Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.