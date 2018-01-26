Apartman yöneticisi komşulara ateş açtı: 2 ölü, 1 yaralı (4)

CENAZELER YAN YANA DEFNEDİLDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde havlayan köpeğinden şikayetçi olan apartman yöneticisi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ali Çelik ve kayınpederi Hilmi Şen'in cenazeleri, ikindide merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine öldürülen Şen ve Çelik'in ailesi, akrabaları ve aykınları katıldı. Cenazeler daha sonra Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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