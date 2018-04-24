Apartman yöneticisinin eşini öldüren sanığa 28 yıl hapis

Kastamonu’da bir apartmanın eski ve yeni yöneticileri arasındaki çıkan kavgada, yöneticinin eşini öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan sanık, 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 31 Mart 2017 tarihinde İnönü Mahallesi Orhan Şaik Gökyay Sokak’ta bir apartmanın önünde meydana geldi. İddialara göre apartmanın eski yönetici Aydemir Narin ile yeni yönetici Fehmi Kocaoğlu arasında garajda aidat yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yerini biber gazı, orak ve tabancanın da kullanıldığı kavgaya bıraktı. Bu esnada Aydemir Narin, tabancayla Fehmi Kocaoğlu, eşi Fikriye Kocaoğlu ile annesi Fatma Kocaoğlu’na rastgele ateş etti. Silahlı saldırıda hastaneye kaldırılan Fikriye Kocaoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırının ardından tutuklanan Aydemir Narin hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Aydemir Narin, apartman yönetiminin karar defterinde yazan ve alacağı olan bir miktar paranın bulunduğunu ileri sürerek, "Ben para istemedim. Onlar, bana gelerek ‘ne parası istiyorsun’ dediler. Olay günü bana biber gazı sıktılar. Gözümün görmemesi sonrası kendimi korumak amacıyla tabancayla ateş ettim. Kendimi koruyacak şekilde olayı gerçekleştirdim. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Diğer tanık ve sanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, Aydemir Narin’e olayı haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle Fikriye Kocaoğlu’na yönelik eyleminden dolayı 15 yıl, Fehmi Kocaoğlu’na yönelik eyleminden dolayı 5 yıl, Fatma Kocaoğlu’na yönelik eyleminden dolayı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Aydemir Narin’e, mahkeme heyeti tarafından ruhsatsız silah kullanmaktan da 10 ay hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Aydemir Narin, toplamda 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.