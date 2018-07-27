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Apartmana dolan yağmur suyunu temizlerken akıma kapılıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 08:55 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, oturduğu apartmanın girişine dolan yağmur suyunu temizlediği sırada akıma kapılan Sami Tutal (49), hayatını kaybetti.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, oturduğu apartmanın girişine dolan yağmur suyunu temizlediği sırada akıma kapılan Sami Tutal (49), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak'ta meydana geldi. Sami Tutal'ın ailesiyle oturduğu apartmanın girişi, yağmur nedeniyle su altında kaldı. Tutal, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından bina girişindeki suyu temizlemeye başladı. Tutal, iddiaya göre bu sırada binanın elektrik tesisatında oluşan kaçak nedeniyle akıma kapılarak yere düştü. Durumu fark eden ailesi tarafından eve çıkarılan Tutal'a, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi müdahale etti. İlk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tutal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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