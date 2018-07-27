Apartmanda asansör kazası: 2 ölü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN’da inşaatı tamamlanma aşamasında olan apartmanda arızalanan asansörün zemin kata düşmesi sonucu inşaat işçileri Halil Demir (56) ve Şükrü Kaya (57) hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Kavaklar Mahallesi Yüzbaşısuyu Sokak'ta bulunan inşaat halindeki 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın yapım halindeki asansörü ile malzeme taşıyan Halil Demir ve Şükrü Kaya, 4’üncü katta asansörün bilinmeyen bir nedenle arızalanması sonucu zemin kata düştü. Asansör kabininde bulunan 2 işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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