HABER

Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 17:06 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın kısa süreli paniğe oldu.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın kısa süreli paniğe oldu. Mahalleliyi sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın Adapazarı ilçesi Camili 1 Mahallesi 1572 Ada’da bulunan bir apartmanın 3’üncü katında çıktı. Edinilen bilgilere göre, Selami D.’nin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanı gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Mahallelinin kısa süreli panik yaşadığı yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yanan evde maddi hasar meydana gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

1 / 6

Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
2 / 6

Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
3 / 6

Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
4 / 6

Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
5 / 6

Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
6 / 6

Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...

Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...

Oğlu, kızını öldürmüştü! Baba şikayetçi olmadı

Oğlu, kızını öldürmüştü! Baba şikayetçi olmadı

Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.