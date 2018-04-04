Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın kısa süreli paniğe oldu. Mahalleliyi sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın Adapazarı ilçesi Camili 1 Mahallesi 1572 Ada’da bulunan bir apartmanın 3’üncü katında çıktı. Edinilen bilgilere göre, Selami D.’nin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanı gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Mahallelinin kısa süreli panik yaşadığı yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yanan evde maddi hasar meydana gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.