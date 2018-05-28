HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Apartmanda 'trafo' isyanı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 15:28 | Son Güncelleme

ADANA'da 20 yıldan beri altında elektirik trafosu bulunan apartmanın sakinleri, "Yıllardır bombanın üzerinde yaşıyoruz.

Apartmanda 'trafo' isyanı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 20 yıldan beri altında elektirik trafosu bulunan apartmanın sakinleri, "Yıllardır bombanın üzerinde yaşıyoruz. Evlerimizde korkudan oturamıyoruz" dedi.
Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 20 yıl önce yapılan apartmanda oturan vatandaşlar, zemin kata yapılan trafonun kaldırılmasını istedi. Geçen zaman içerisinde, tesisatın eskimesiyle trafonun ses de yaptığını söyleyen apartman sakinleri, gürültüden duvarların sallandığını söyledi. Her an trafonun patlayacağı korkusuyla yaşadıklarını söyleyen apartman sakini Aytaç Topuz, "Her gün ölüm korkusuyla yaşıyoruz. Burada bir patlama veya yangın çıksa onlarca kişinin ölümüne sebep olur. Defalarca kaldırılmasını istedik, maliyetini bize yüklemeye çalıştılar. Burada çocuklarımız var, sürekli endişeyle yaşıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Apartmanda 'trafo' isyanıApartmanda 'trafo' isyanıApartmanda 'trafo' isyanı

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
Sulama havuzuna düşen yaşlı adam öldüSulama havuzuna düşen yaşlı adam öldü
Kaza kurşunuyla şehit olan Astsubay, memleketine uğurlandıKaza kurşunuyla şehit olan Astsubay, memleketine uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay aşkı belgelendi

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay aşkı belgelendi

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...

İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...

17 milyon TL değerinde Bitcoin çaldılar, sonra iade ettiler

17 milyon TL değerinde Bitcoin çaldılar, sonra iade ettiler

Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu

Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Balıkesir'de yaşlı adamın feci ölümü

Balıkesir'de yaşlı adamın feci ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.