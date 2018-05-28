Apartmanda 'trafo' isyanı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 20 yıldan beri altında elektirik trafosu bulunan apartmanın sakinleri, "Yıllardır bombanın üzerinde yaşıyoruz. Evlerimizde korkudan oturamıyoruz" dedi.
Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 20 yıl önce yapılan apartmanda oturan vatandaşlar, zemin kata yapılan trafonun kaldırılmasını istedi. Geçen zaman içerisinde, tesisatın eskimesiyle trafonun ses de yaptığını söyleyen apartman sakinleri, gürültüden duvarların sallandığını söyledi. Her an trafonun patlayacağı korkusuyla yaşadıklarını söyleyen apartman sakini Aytaç Topuz, "Her gün ölüm korkusuyla yaşıyoruz. Burada bir patlama veya yangın çıksa onlarca kişinin ölümüne sebep olur. Defalarca kaldırılmasını istedik, maliyetini bize yüklemeye çalıştılar. Burada çocuklarımız var, sürekli endişeyle yaşıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
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