Apartmandaki yangında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Yeğenoğlu Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Mehmet Şimşek'e ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların binayı sarmasıyla evlerinden çıkamayan 11 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekibi tarafından merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevler, itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürülürken, binada hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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