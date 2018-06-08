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Apartmandaki yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 15:05 | Son Güncelleme

KARAMAN'da 5 katlı bir apartmanın kömürlüğünde çıkan  yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Apartmandaki yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 5 katlı bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, bugün saat 10.50 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 192'nci Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın kömürlüğünde meydana geldi. Odun ve kullanılmayan malzemeler bulunan kömürlükte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla birlikte duman, binayı sardı, bazı apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan bazıları balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp, apartmanda mahsur kalanları kurtardı.

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Apartmandaki yangında mahsur kalanlar kurtarıldıApartmandaki yangında mahsur kalanlar kurtarıldıApartmandaki yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

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