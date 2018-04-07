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Apartmandan ayakkabı çalan hırsızının rahat tavırları

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 09:38 | Son Güncelleme

İstanbul Gaziosmanpaşa’da sabah saatlerinde bir apartmana giren hırsız, kapı önündeki ayakkabıları poşete doldurarak çaldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da sabah saatlerinde bir apartmana giren hırsız, kapı önündeki ayakkabıları poşete doldurarak çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay, Gaziosmanpaşa’da bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah 06.00 sıralarında apartmana gelen bir hırsız, dış kapıyı yanında getirdiği bir aletle açarak içeri girdi. Daha sonra apartmandaki tüm katları dolaşarak kapı önündeki ayakkabıları toplayan hırsız, çıkış kapısının yanına bıraktığı poşetin içine ayakkabıları doldurarak gözden kayboldu.
Hırsızın rahat tavırları ise apartmandaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir adamın apartmana girdiği ve kapı önündeki ayakkabıları topladığı görülüyor. Daha sonrada kapının önüne bıraktığı poşetin içine ayakkabıları koyarak gözden kayboluyor.

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