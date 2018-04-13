Apartmanın 4’üncü katından düşen çocuk yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir apartmanın 4. katından toprak zemine düşen iki yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Sungurlu ilçesi Akçay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. adlı çocuk evlerinde oyun oynarken dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Olayın ardından yaralı kurtulan talihsiz çocuk 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yaralı çocuk Sungurlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.