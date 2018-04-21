Apartmanın çatısı yandı

Ayhan ACAR BARTIN, (DHA)Bartın'ın Amasra ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Olay öğle saatlerinde, Amasra Kum Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören apartman sakinleri dışarıya çıktı. Olay yerine gelen Amasra Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın çatısı hasar görürken, soruşturma başlatıldı.