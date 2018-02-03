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Apartmanın kazan dairesinden çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 18:26 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.Yangın, öğle saatlerinde Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, öğle saatlerinde Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Can’a ait 3 katlı apartmanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumanlar apartmanın tüm dairelerini sarınca evde bulunan 2’si çocuk toplam 6 kişi itfaiye ve SEDAŞ ekiplerinin yardımıyla binadan çıkartıldı.
Yangın esnasında apartmanda bulunan dumandan etkilenen Emre Can, Vildan Can, Banu Can, Ferah Karaca ve 2 çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çok sayıda itfaiyenin katıldığı yangında itfaiye ekipleri söndürme çalışmasının ardından soğutma çalışması yapılırken, polis yangın ile soruşturma başlattı.

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