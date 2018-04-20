Apartmanın terasında çıkan yangın korkuttu

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, 3 katlı apartmanın terasında çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 10.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Sokak'ta bulunan Mustafa Eguz'a ait 3 katlı apartmanın teras katında çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısına da sıçradı. Yangın sırasında apartmanın 3'üncü katında bulunan Ahmet K. (17) pencereye çıkarak kapının kilitli olduğunu söyleyip, yardım istedi. Ahmet K. çevredekilerin yardımıyla binadan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yarım saat süren çalışmanın ardından yangın büyümeden söndürüldü. Kuaförde tıraş olduğu sırada yangını fark ettiklerini söyleyen Serkan Bulak, "Bir anda yanık kokusu aldık. Biz kuaförde bir şey olduğunu sandık ama dışarıya çıktığımızda binanın yandığını gördük. İtfaiyeye haber verdik. Kısa sürede yapılan müdahale edildi" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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