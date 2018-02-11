Araba arabanın üstüne çıktı

Başkent’te bir otomobil, diğer otomobilin üstüne çıktı. Otomobilleri gören vatandaşlar şaşkınlıkla o anları telefonlarıyla kaydetti.
Olay, Keçiören ilçesinde bulunan Sanatoryum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BC 4331 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken, arkadan sollamaya çıkan 06 FB 8777 plakalı otomobil sürücüsü, bir anlık dalgınlıkla sağ şeritte seyir halinde olan otomobilin üzerine çıktı. Kazada yaralanan olmazken, olayın yaşandığı yerden geçen vatandaşlar, şaşkınlık içerisinde o anları telefonlarıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
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