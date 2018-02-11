HABER

Araba arabanın üstüne çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 19:31 | Son Güncelleme

Başkent’te bir otomobil, diğer otomobilin üstüne çıktı.

Başkent’te bir otomobil, diğer otomobilin üstüne çıktı. Otomobilleri gören vatandaşlar şaşkınlıkla o anları telefonlarıyla kaydetti.
Olay, Keçiören ilçesinde bulunan Sanatoryum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BC 4331 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken, arkadan sollamaya çıkan 06 FB 8777 plakalı otomobil sürücüsü, bir anlık dalgınlıkla sağ şeritte seyir halinde olan otomobilin üzerine çıktı. Kazada yaralanan olmazken, olayın yaşandığı yerden geçen vatandaşlar, şaşkınlık içerisinde o anları telefonlarıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Nihat Doğan, Özgecan Aslan davasını kaybetti

Nihat Doğan, Özgecan Aslan davasını kaybetti

Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!

Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çığlık sesi duydu, süt sağan oğlunu hareketsiz yatarken buldu

Çığlık sesi duydu, süt sağan oğlunu hareketsiz yatarken buldu

Ticari araç devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Ticari araç devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Sigara hırsızları kamerada

Sigara hırsızları kamerada

Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

NASA paylaştı! En belirgin görüntüsü

NASA paylaştı! En belirgin görüntüsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.